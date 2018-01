Jamie Dornan: "Mi sono incollato finti peli pubici per far colpo"

Jamie Dornan è l'attore nordirlandese più amato del momento: fra pochi giorni, le sue innumerevoli fan potranno nuovamente ammirarlo nei panni di Christian Grey, con l'arrivo nei cinema di "Cinquanta sfumature di rosso". Eppure anche l'affascinante trentacinquenne può vantare un passato fatto di insicurezze e timidezze adolescenziali, così come rivelato in una recente intervista.



Negli anni '90, l'aitante attore non era altro che un quindicenne speranzoso di impressionare le ragazze, sebbene la sua crescita risultasse più lenta rispetto a quella dei coetanei. Ancora molto basso di statura, e privo di peluria corporea, Jamie pare abbia sofferto molto i confronti nello spogliatoio con i suoi compagni d'allenamento. L'attore si divideva tra la squadra di rugby e il corso di recitazione e, proprio tra una partita e l'altra, l'assenza di peli pubici diventava per lui fonte di estremo imbarazzo.

Complice una serie di eventi concatenati - una partita, un'esibizione teatrale e una festa a fine serata - il giovane attore aveva deciso di conquistare una ragazza, consapevole però del suo limite corporeo. E in vista di un possibile incontro ravvicinato, Dornan aveva recuperato una finta parrucca e, dopo averne tagliano alcune ciocche, aveva deciso di incollarle sul suo pube appofittando della classica colla stick. Sicuro della sua scelta, si era quindi diretto alla festa post partita, certo di poter incontrare tante ragazze e magari avventurarsi in qualcosa di più di un bacio, con relativa esplorazione della parti intime. Nulla di ciò che aveva progettato minuziosamente, però, si è tradotto in un effettivo incontro.





Dopo una serie di chiacchiere e baci, la conquista pare non abbia voluto esplorare le intimità dell'allora giovanissimo Christian Grey, lasciando l'attore a bocca asciutta. Una vera fortuna, con il senno di poi, poiché giunto a casa si sarebbe accorto di un vero e proprio disastro tra colla e peli finti. La confessione, avvenuta durante il programma The Graham Norton Show, ha scatenato l'ilarità del conduttore e dei presenti, compresi gli altri due ospiti: Helen Mirren e Liam Neeson.