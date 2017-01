Janet Jackson mamma a 50 anni: è nato Eissa Al Mana

Janet Jackson, celebre popstar e sorella di Michael Jackson ha partorito il suo primo figlio all'età di 50 anni.

Un comunicato dello staff della cantante ha confermato che Janet sta bene dopo la nascita del bambino: "Janet Jackson e il marito Wissam Al Mana, sono felici da dare il benvenuto al figlio Eissa Al Mana. Janet ha partorito senza alcuna complicazione e ora riposa serenamente. Non sono disponibili altri dettagli al momento".

Janet Jackson ha sposato nel 2012 il suo terzo marito, l'imprenditore del Qatar Wissam Al Mana e lo scorso aprile aveva posticipato il tour mondiale “Unbreakable” per concentrarsi sulla famiglia: "Con mio marito stiamo cercando di avere un bambino", aveva dichiarato, "i dottori mi hanno ordinato di stare a riposo". A ottobre aveva mostrato per la prima volta il pancione in una foto pubblicata su People.