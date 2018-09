Jarre, un altro pianeta

Il pianeta di Jean Michel Jarre è un posto speciale. Va maneggiato con cura e ci vuole predisposizione. Ma se si entra in contatto con questo mondo ci si torna volentieri. Fa bene al cuore. In occasione dei 50 anni dal suo esordio, la Sony pubblica Planet Jarre, una mastodontica antologia in 41 brani divisi in quattro parti tematiche (come gli stili compostivi di questo francese visionario). All'interno del cofanetto col doppio cd ci sono anche due belle musicassette (?), una delle fissazioni di Jarre. Dice lui che suona meglio di tutti gli altri supporti. Che dire? Basterebbe citare Oxigene ed Equinoxe per giustificare l'acquisto di questa antologia che vede anche due nuovi brani Coachella Opening e Herbalizer.