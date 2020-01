Jean Claude Van Damme fa un appello ai fan sui social: "Pregate per il mio gatto"

Anche i duri hanno un cuore. Jean Claude Van Damme noto per i suoi muscoli, per la passione per le arti marziali e per i ruoli in numerosi film di azione, ha un debole per gli animali. Da anni si è circondato di numerosi animali domestici tra i quali quattro cani e un gatto. È proprio quest'ultimo, un felino di razza Canadian Sphynx, a far preoccupare in queste ore l'attore belga.

A quasi 60 anni Jean Claude Van Damme, insieme a Chuck Norris e Sylvester Stallone, è una delle icone più apprezzate del genere action nel cinema americano degli anni '90. Negli ultimi tempi, però, il suo lavoro davanti alle cinepresa è notevolmente diminuito, l'attore ha preferito concentrarsi su nuovi progetti come la sua sitcom "Jean-Claude Van Johnson" acquisita da Amazon Prime Video e andata in onda nel 2017 in streaming. Nonostante i ruoli da duro e l'aspetto da macho, l'attore belga ha sempre avuto un animo sensibile, soprattutto verso gli animali. Sui social network, dove spesso condivide foto e filmati della sua vita, si è mostrato in più occasioni con i suoi quattro cani. Uno degli ultimi video, dove si mostra mentre balla con uno dei suoi cagnolini con tanto di cappottino rosa, è uno dei più visualizzati sul suo account Instagram. Lo stesso cucciolo che ogni tanto il 60enne nasconde nel giubbotto e porta in giro con sé.