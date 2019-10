Jennifer Aniston arriva su Instagram e pubblica una reunion di Friends

Jennifer Aniston si è arresa al progresso e alla tecnologia. Alla fine anche l'ex di Brad Pitt ha deciso di aprire un proprio profilo verificato su Instagram. E per l'occasione, l'attrice ha voluto omaggiare il telefilm che ha lanciato la sua carriera. Già qualche giorno fa Courteney Cox, interprete di Monica Geller, aveva pubblicato un'immagine con Jennifer Aniston e Matt LeBlanc, suoi colleghi sul set di Friends dove interpretavano Rachel e Joey. E già in quell'occasione i fan dello show della NBC avevano mostrato il proprio apprezzamento.

Ora Jennifer Aniston ha regalato loro uno scatto ancora più prezioso: perché l'immagine postata dall'attrice ritrae e tutti e sei i famosi amici del Central Perk, uniti in un'unica foto.

Nello scatto appaiono, dunque, anche Lisa Kudrow, Matthew Perry e David Schwimmer e Jennifer Aniston ha accompagnato l'immagine con una didascalia che recita: "Ora siamo anche amici di Instagram. Ciao Instagram". Ovviamente la didascalia funziona di più in inglese dal momento che la parola per amici è la stessa che da il titolo allo show di cui lo scatto rappresenta una bellissima reunion.

Jennifer Aniston, che è stata quella che ha avuto una carriera più prolifica in ambito cinematografico dopo la chiusura di Friends, è anche quella che non si è mai mostrata contraria ad un revival di Friends, dando speranze ai fan che non hanno smesso di credere alla possibilità di rivedere i sei amici di New York di nuovo tutti insieme.

