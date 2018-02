Jennifer Lawrence contro Harvey Weinstein: "L'avrei ucciso"

Jennifer Lawrence torna a parlare delle accuse di molestie sessuali che sono state mosse ad Harvey Weinstein. Come riporta il Time, nella puntata domenicale di "60 Minutes", l'attrice ha parlato dei sentimenti provati all'emersione delle notizie sulla stampa, quando qualche mese fa sono circolate le prime testimonianze contro il produttore. Lawrence non ha avuto mezzi termini per definire il suo sconforto: " Quello che ha fatto è criminale e deplorevole: quando la notizia è uscita, avrei voluto ucciderlo. Il modo con cui ha distrutto le vite di così tante donne: lo voglio vedere in galera ".

Queste parole giungono all'indomani delle scuse che il produttore ha fatto pervenire all'attrice. Lawrence è infatti stata di recente citata dal legale di Weinstein, come esempio di attrice che ha continuato a lavorare con lui nonostante le accuse. In realtà, la giovane in passato aveva semplicemente sottolineato di non aver subito abusi dal magnate hollywoodiano, credendo tuttavia alle accuse delle vittime e supportandole nella loro richiesta di giustizia. Lawrence si è quindi ritrovata a spiegare come le sue parole siano state prese fuori contesto dal legale, ribadendo vicinanza a tutte le donne molestate.