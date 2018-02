Jennifer Lawrence nuda sul set: "Ho imbarazzato tutti"

Jennifer Lawrence nuda sul set di "Red Sparrow". Mentre la nuova pellicola di Francis Lawrence è stata in questi giorni presentata in anteprima in Europa, emergono dei dettagli relativi a una scena di nudo con l'attrice.

L'ex protagonista di "Hunger Games" nella nuova pellicola interpreta una ballerina, pronta a trasformarsi in un'assassina. In questo suo processo di trasformazione, la protagonista frequenta una vera e propria scuola per imparare a uccidere e, in una delle tante scene in questione, Lawrence è costretta a mostrarsi senza veli. Stando a quanto riporta l'Huffington Post, la giovane non avrebbe avuto problemi nel farlo, le altre persone sul set si sarebbero però sentite in estremo disagio.



Durante le riprese, l'intera troupe si sarebbe dimostrata molto disponibile con l'attrice, tanto da farle dimenticare l'assenza di vestiti. Una naturalità che sarebbe proseguita anche oltre l'obiettivo della cinepresa, tale da determinare un certo imbarazzo nei presenti: ormai abituata ad aggirarsi nuda sul set, Lawrence avrebbe intercettato gli sguardi dei colleghi, evidentemente imbarazzati e desiderosi si rivestisse.

Non è dato sapere, tuttavia, se Jennifer Lawrence abbia dovuto bere dell'alcol prima della sua performance, come avvenuto in passato sul set di "Passengers". In quel film, l'attrice girò la sua prima scena di nudo, ubriacandosi prima di recitare. E una volta tornata a casa, pur consapevole della finzione scenica, si sarebbe sentita pesantemente in colpa per aver baciato un uomo sposato, l'attore che recitava con lei.

A quanto pare, la nudità sembra essere un elemento che perseguita la vita di Lawrence. La giovane ha di recente partecipato al matrimonio di Amy Schumer a Malibù, indossando un abito rosa di Dior: il vestito, però, si è sbottonato di continuo, tanto da rivelare scollatura e biancheria a tutti gli invitati.