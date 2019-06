Jennifer Lopez inaugura il nuovo tour duettando con la figlia

Questo weekend è partito ufficialmente "It's My Party", il nuovo world tour di Jennifer Lopez. La popstar americana ha deciso di celebrare con una serie di concerti i suoi vent’anni di carriera, inaugurata con la pubblicazione del suo album "On the 6", uscito il 1° giugno del 1999.

Per l'occasione la popstar si è concessa un momento molto emozionante con la figlia Emme, con cui ha duettato su "Limitless", il brano inserito nel film "Ricomincio da me" dove Jennifer era la protagonista. La bambina ha dimostrato di avere una voce incredibile e una notevole presenza scenica. Sicura di sé e per nulla emozionata, ha reso molto fiera la sua mamma che già conosceva le strabilianti doti canore della sua piccola.



Enntrambe vestite scenograficamente di rosso, con un ampia gonne di tulle e organza con decorazioni floreali applicate, la diva e la diva in erba hanno eseguito un duetto perfetto, applauditissimo dal pubblico. Per Emme si tratta del debutto ufficiale e, naturalmnete, sia per la mamma che per la figlia si è trattato di un momento che non dimenticheranno mai.



Quanto alla voce strabiliante di Emme, occorre anche ricordare che la bambina è nata dal precedente matrimonio di Jennifer Lopez con Marc Anthony, superstar della musica latina, vincitori di moltissimi Grammy. A quanto pare il dna non mente.



