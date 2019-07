Jennifer Lopez piange nel backstage, il marito la consola

Che Jennifer Lopez sia una delle voci più belle e potenti degli ultimi decenni non è una novità. I suoi concerti sono quasi sempre sold out e il numero di fan è in continua crescita. Ogni evento è uno spettacolo capace di incantare decine di migliaia di persone. Fisico bombastico e voce cristallina sono gli elementi che da sempre accompagnano la carriera della cantante portoricana, che non sembra mai subire battute d'arresto.

Tutti vedono cosa succede sul fronte del palco ma sono pochi i privilegiati che hanno accesso al backstage, dove gli artisti possono buttar via la maschera ed essere quello che realmente sono. Jennifer Lopez ha voluto fare un regalo ai suoi seguaci e ha condiviso su YouTube un lungo video dal dietro le quinte del suo ultimo spettacolo “It's My Party” in cui si mostra vulnerabile e insicura, prima di entrare in scena. Sono momenti che tutti gli artisti attraversano prima di un'esibizione, la sensazione di insicurezza e di inadeguatezza è comune a tutti gli esseri umani, anche ai più grandi. Inoltre, Jennifer Lopez era reduce da un brutto incidente da palcoscenico che ha in qualche modo minato le sue certezze. Pare, infatti, che durante la tappa di Los Angeles del show la cantante sia stata colpita accidentalmente da un microfono, che le avrebbe causato un trauma oculare. Lei stessa ha condiviso sui suoi social lo scatto, che è diventato virale in pochi minuti. È un selfie che la ritrae a letto con un occhio bendato e una sacca di ghiaccio per limitare la contusione. Dopo qualche giorno la cantante è tornata sul palco ma è stata inevitabilmente colta dalle paure e dalle insicurezze, che sono state spazzate via dalle amorevoli attenzioni del marito, sempre presente. Nel trailer condiviso da JLo su Instagram si vede Alex Rodriguez che le prende il viso tra le mani per rassicurarla: “Sei lo spettacolo più bello.” Le lacrime rigano ancora il volto della cantante quando lei sale sul palco ma l'energia e l'amore del pubblico in questi casi sono un toccasana. Jennifer Lopez ha usato poche ma sentite parole per accompagnare la pubblicazione del video: “ È la mia festa, posso piangere se voglio. ” Sono stati tantissimi i commenti di elogio e ringraziamento per JLo e tra questi spicca quello di Naomi Campbell, che le ha dedicato un semplice “ Bellissimo cuore. ”