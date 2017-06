Jennifer Lopez rimane bloccata con la schiena durante il concerto

L'ultima tappa del concerto di Jennifer Lopez a Las Vegas è stata piuttosto dolorosa: durante il balletto la cantante è rimasta bloccata con la schiena.

L'incidente è avvenuto in diretta e, nonostante qualche secondo di stop, la popstar ha continuato (sofferente) la sua performance. Ma vediamo cosa è successo. Jennifer Lopez era al centro del palco, stava ballando, quando si è arcata con la schiena ed è rimasta bloccata.

I ballerini si sono subito accorti che qualcosa non andava e sono andati in suo aiuto. Non dando troppo nell'occhio, si sono avvicinati alla popstar e l'hanno aiutata ad alzarsi. Con un po' di fatica, Jennifer Lopez si è messa dritta con la schiena e ha ricominciato a ballare e a cantare. Ma proprio quando il peggio sembrava essere passato, è arrivato il colpo di grazia.

Sul finire della sua esibizione, infatti, Jennifer Lopez si è buttata sul palco verso il pubblico, ma facendo il casquet è rimasta ancora bloccata. I ballerini sono corsi in suo aiuto per metterla in piedi e con una smorfia di dolore, la popstar si è alzata e se ne è andata nei camerini. (Guarda il video)