Jessica Simpson perde peso a causa di problemi post-parto

La terza gravidanza le ha donato la piccola Birdie Mae, ma anche 45 chilogrammi di troppo. Ormai esausta e depressa dal peso in eccesso, Jessica Simpson ha deciso di dare un taglio. Un percorso duro, faticoso, affrontato gradualmente in soli sei mesi, con il supporto dell'allenatore Harley Pasternak e del suo co-allenatore Sydney Liebes, che le hanno permessi di perdere 45 chili. La cantante si impegnata costantemente e, dopo aver fissato l'obiettivo, ha sudato letteralmente per raggiungerlo e tagliare felicemente il traguardo.

Il segreto pare risieda nella scelta della tipologia di allenamento, ovvero la camminata: un'attivita fisica in apparenza blanda, ma che permette di ottenere risultati davvero importanti, proprio come è accaduto alla popstarp. Chi la conosce bene e le è vicino, conferma che la camminata non è stata una semplica forma di attività fisica ma anche un percorso dal punto di vista emotivo e mentale: una strada che la giovane ha imboccato per liberarsi da una condizione fisica che la faceva soffrire. Sei mesi di lavoro intenso che le hanno permesso di ritrovarsi e riscoprire il sorriso, ma anche la sensazione di benessere che offre una buona forma fisica.

Oltre all'allenamento, Jessica Simpson ha dato un taglio anche al cibo spazzatura preferendo pasti equilibrati, bilanciati, ricchi di frutta e verdura, moderando quantitativi e limitando fritti troppo calorici. Jessica ha così scoperto di amare follemente il cavolfiore. Sei mesi di fatica, sorretta costantemente e spronata dai suoi personal trainer, che le hanno permesso di mettersi alla prova superando le sue paure, fino a perdere i chili in eccesso per ottenere il meraviglioso risultato finale.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?