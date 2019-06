Jimmy Ghione imbarazza Laura Cremaschi

C’è del tenero tra Laura Cremaschi e Jimmi Ghione? Forse no, ma l’inviato di "Striscia La Notizia" non perde occasione di commentare e rispondere ai post che la ex Bonas di "Avanti un Altro" pubblica sui suoi profili social. Foto sexy, quiz oppure filmati divertenti, Ghione lascia sempre la sua firma sotto i post della bella bergamasca. L’ultimo commento in ordine di tempo ha lasciato, però, tutti a bocca aperta.

Laura Cremaschi, nelle scorse ore, ha pubblicato un divertente video dove mostra il bagno di un locale e uno speciale rubinetto con getto di aria calda incorporato per asciugare le mani dopo il lavaggio. Nel post l’ex Bonas scrive: "E voi l’avete mai visto?! Giusto condividere con voi queste scoperte, di solito sono separati!". Dopo alcuni commenti divertiti dei follower ecco la prima risposta di Jimmi Ghione: "Ma dai, pensa che esiste anche l’acqua calda... Se quando esci vedi delle cose con quattro ruote si chiamano autovetture!!!". Una presa in giro ironica che Laura Cremaschi accoglie divertita ma che preannuncia il secondo commento: "Sai che ti voglio bene quindi; se trovi un affare bianco oltre al water e al lavandino sappi che si chiama bidè e immagino che tanti Italiani vorrebbero utilizzarlo con TE...".

Un commento imbarazzante anche per i follower che sono abituati a vedere la bionda 32enne sempre sexy e sensuale sui suoi profili social. Che Laura Cremaschi sia, nell'immaginario di molti, un sex simbol è ormai evidente ma Jimmy Ghione ha voluto metterlo nero su bianco imbarazzando alcuni seguaci che hanno commentano: "Scatenato!", "La tocca pianissimo", "Ma gli hai detto?!".

