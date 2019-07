Jimmy Ghione presenta la sua fidanzata

Amore a gonfie vele tra Jimmy Ghione e la sua nuova fidanzata Daria Baykalova. L’inviato di Striscia la Notizia è tornato a sorridere dopo la fine del suo legame coniugale con l’ex modella Tania Paganoni e il merito della sua ritrovata serenità sarebbe proprio da attribuire alla presenza della sua nuova fidanzata.

Jimmi Ghione: "Con Daria ho ricominciato ad amare"

Deluso dall’improvvisa fine del suo matrimonio con Tania Paganoni, Jimmy Ghione ha vissuto un periodo molto difficile, ma nell’ottobre del 2018 qualcosa è cambiato, proprio quando nella sua vita ha fatto capolino la sua nuova compagna Daria Baykalova. "Con la sua dolcezza – spiega l’inviato di Striscia la notizia – Daria sta sanando la cicatrice che, irrimediabilmente, la fine del mio matrimonio mi ha lasciato addosso". Daria Baykalova, 36 anni è laureata in Economia e Commercio e attualmente lavora in campo artistico. Negli scorsi anni ha inoltre avuto qualche ruolo come attrice: molti la ricorderanno infatti nel cast della fiction di Canale 5, L’Onore e il Rispetto, accanto a Gabriel Garko.