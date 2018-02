Joe Bastianich confessa: "Ho fatto soffrire la mia famiglia ma prima viene la carriera"

È all'apice della carriera, ma tutto ha un prezzo. E per arrivare dopo è arrivato Joe Bastianich ha dovuto mettere da parte la famiglia.

In un'intervista rilasciata la Corriere della Sera, l'italo-americano racconta parla della sua vita privata, ammettendo anche alcuni errori, dovuti principalmente alla scelta di ricoprire il ruolo di giudice di Masterchef. "Fare la vita che faccio io, è da egoisti - spiega Joe Bastianich - Forse un uomo diverso da me riuscirebbe a sacrificare queste cose per la famiglia, io no". L'imprenditore è consapevole che le sue scelte hanno avuto delle ripercussioni sul rapporto con la moglie e i tre figli: "So di aver fatto soffrire mia moglie e i miei figli con le mie scelte, e mi dispiace. Ma in televisione ho scoperto un altro me stesso che non conoscevo. Davanti alle telecamere è uscito un Joe parallelo, ma tutto questo ha avuto un prezzo".

Bastianich spiega poi cosa è successo in casa quando diversi giornali hanno pubblicato le sue foto in compagnia di altre donne, tra cui quelle con Nadia Toffa. "Le persone con cui sono stato fotografato erano solo amiche (...) mia moglie ci è rimasta molto male. E anche per i ragazzi". Consapevole di aver messo il lavoro prima della famiglia, ora il giudici di Masterchef sta cercando di recuperare ed essere più presente.