Justin Bieber e Hailey Baldwin, selfie in luna di miele

Un momento social tenero per Justin Bieber e Hailey Baldwin.

Come riporta il DailyMail, una delle coppie più in vista dello star system - lui popstar amata dalle giovanissime, lei modella e figlia d’arte - si è mostrata su Instagram durante un momento della propria luna di miele. I due si sono infatti sposati lo scorso settembre, prima con una cerimonia civile privata e poi con una ufficiale per amici e parenti.

Nella foto pubblicata sul social network, i Bieber si mostrano con i capelli bagnati e in costume da bagno. Lo scatto, in bianco e nero, è accompagnato dalla didascalia: “ Amore dai Bieber ”. Tra i milioni di follower del cantante è spuntato anche il commento di Taryn Manning, dj nonché una delle attrici protagoniste di “Orange Is the New Black”, che ha scritto: “ Tanto divertenti! Tanto carini! Tanto amore! ”.

La coppia, che è solita scambiarsi commenti d’amore sui social - “ Ti prego di essere il mio bacio alla mezzanotte del nuovo anno anche quando avrò 80 anni ”, ha scritto Hailey tra le altre cose in questi giorni - ha già dei programmi per il nuovo anno: iniziare ad avere dei bambini insieme. I due si sono incontrati nel 2009 al meet and greet di Bieber dopo un suo concerto e si sono messi insieme, dopo la relazione di lungo corso che Bieber ha avuto con la collega Selena Gomez.

Oltre all’amore, si tratta di un buon periodo per Justin Bieber dal punto di vista professionale. Proprio in questi giorni ha scatenato i fan iscrivendosi al social molto in voga tra i giovanissimi, TikTok - unendosi così alle altre celebrità, come Lil Nas X, Will Smith, Miley Cyrus, The Rock, Post Malone, Kylie Jenner, Doja Cat, Jimmy Fallon e Tony Hawk. Nel suo primo aggiornamento c’è un video in cui scorrono cinque immagini fotoritoccate in modo che il cantante sembri avere diverse età.

In queste ore, come inoltre annunciato sui social, è in uscita il nuovo singolo dell’artista - “Yummy” - ed è pronto a rilasciare il suo quinto album in studio, in cui molte canzoni parlano della sua lotta contro la depressione. Nel 2019 pare abbia guadagnato 20 milioni di dollari solo per partecipare alla serie YouTube sulla sua vita.