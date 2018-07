La star di The Big Bang Theory ricoverata in ospedale

È una luna di miele fuori dal normale per Kaely Cuoco, l’attrice protagonista della comedy The Big Bang Theory. Solo cinque giorno dopo il fatidico “si” che ha unito la donna al fantino Karl Cock, l’attrice è finita in ospedale.

Non sono chiare le ragioni per cui Kaley Cuoco ha dovuto effettuare un ricovero d’emergenza, si sospetta un incidente d’auto, ma i media americani hanno taciuto sulle reali motivazioni. È proprio il neo-marito dalla sposa che, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, rassicura i fan delle condizioni della Cuoco. Un’operazione urgente alla spalla pare ha messo in stand-by la romantica luna di miele che i due hanno in programma. “ Quando il tuo viaggio di nozze è un’operazione alla spalla ”, ironizza Karl Cook, postando la foto insieme a Kaley Cuoco poco prima dell’operazione. L’attrice che solitamente è al centro del gossip più sfrenato, e regina incontrastata delle riviste di moda, per una volta compare di fronte ai fan, in una veste del tutto inedita. Dopotutto, anche gli attori sono essere umani.

Dalle dichiarazioni condivise dalla stampa estera sembra però che l’operazione è riuscita alla perfezione, tanto spavento e preoccupazione per nulla. E nuovamente il marito di Kaley, ha immortalato la moglie in uno scatto che è già virale. L’attrice ora riposa e torna a festeggiare l’amore con Karl Cook. Il tutto è stato celebrato con l’hashtag #ShoulderSurgeryHonemoon.Kaley Cuoco tornerà inoltre in tv il prossimo mese di settembre, per i nuovi episodi di The Bing Bang Theory, dove da più di 10 anni, interpreta Penny, una delle protagoniste della celebre comedy, di successo anche in Italia.