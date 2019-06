Karina Cascella fa impazzire il web con il suo bikini

I fan di Karina Cascella sanno che è una provocatrice nata. L’influencer e opinionista di Barbara d’Urso si diverte a stuzzicare i suoi follower con foto e post interessanti. In fondo era stata proprio lei ad affermare. "Sapete che sono una provocatrice nata, viva le tette!".

La sua foto in bikini: seno e fan esplodono

Da brava provocatrice qual è, Karina Cascella si è divertita anche stavolta a stuzzicare il web. D’altronde è arrivata l’estate e la prova costume tanto attesa, dà modo a molti vip di sbizzarrirsi con foto provocanti ed eccentriche. Ovviamente l’opinionista di Uomini e Donne non è stata da meno: lo scatto pubblicato è letteralmente esplosivo. È proprio il décolleté di Karina ad esplodere, stretto nel micro-bikini rosa scuro, indossato con naturalezza.

Karina, che il web lo conosce bene, ha messo subito le mani avanti scrivendo un lungo post. "La faccia dice tutto. Ovvero attenti con i commenti… non fatemi arrabbiare come sempre. Il costume è piccolo per voi? (per me no) Si vedono troppo le tette? ( le ho rifatte apposta) Ci sono troppe foto poco vestita? (siamo in estate ci sarà tempo per vestirsi) Ho troppi tatuaggi? (piacciono a me basta e avanza) Dicono di me che sono una donna previdente..che dite?".

Inutile dire, che la foto è stata letterlamente inondato di like e commenti stra-positivi.