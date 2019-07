Karina Cascella non parteciperà al Grande Fratello

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è in procinto per iniziare. Eppure, nonostante la partenza sia prevista per autunno 2019, ci sono ancora tantissime cose ancora da definire e, soprattutto, rifinire. Se sembra certo il nome di chi dovrà sostituire Ilary Blasi, la situazione è completamente differente, invece, sui nomi dei concorrenti. In un nostro recente articolo, infatti, vi abbiamo parlato di Tina Cipollari o anche di Loredana Lecciso. A distanza di pochissimo tempo, invece, spunta un altro papabile nome. Sapete di chi parliamo? Beh, di Karina Cascella. È proprio lei, però, esortata da una sua fan, a raccontare tutta la verità su una sua possibile partecipazione al reality come concorrente.

Karina Cascella smentisce la partecipazione al Grande Fratello Vip

Come la vedreste Karina Cascella come concorrente del Grande Fratello Vip? Certo, sarebbe un gran bel colpo per i reality di Canale 5. Con il suo carattere bello forte e peperino, la bella napoletana potrebbe essere davvero molto utile per le dinamiche del gioco. Eppure, però, la sua risposta sembra essere davvero molto chiara. Sotto una recente foto pubblicata su Instagram dall’ex opinionista di Uomini e Donne, una sua fan le fa una domanda molto precisa e delineata: "Ho letto in giro che farai il Grande Fratello Vip, è vero?". Altrettanto precisa e, soprattutto, immediata è stata la reazione della napoletana. Che, senza neanche troppi giri di parole, ha risposto: "Lo apprendo solo ora". Smentita di facciata o verità?