Kate e Meghan, quanti giorni lavorano all'anno?

Quanti giorni lavorano Kate e Meghan ogni anno? Questa è una delle tante domande che si pongono gli ammiratori della famiglia reale inglese. Alcuni ritengono che quello di re, di principe o di duca non sia un lavoro vero e proprio. Per definizione non si “fa” il re, ma lo si “è”, dunque in linea teorica questo ragionamento è corretto, ma in pratica i tempi sono cambiati. Oggi essere un aristocratico di primo piano in una dinastia regnante è un mestiere che comporta degli impegni da rispettare e che si impara fin da bambini. Anche in passato era così, ma nel mondo odierno c’è più consapevolezza di questi ruoli e una regolamentazione diversa.

Kate e Meghan sono nate commoner, ma hanno imparato presto come svolgere al meglio il loro lavoro. La rivista Hello ha provato a quantificare le ore che le duchesse hanno dedicato alle uscite pubbliche e, in generale, ai loro doveri regali quest’anno. A quanto risulta la duchessa di Sussex avrebbe lavorato solo 16 giorni nel 2019, prima di interrompere tutti gli impegni per la maternità. Kate Middleton, invece, ha dedicato al mestiere di duchessa 25 giorni. Una stima piuttosto bassa se paragonata ai 58 giorni di lavoro del principe Carlo e ai 42 di Camilla. La regina Elisabetta ha comprensibilmente diminuito i doveri con il passare degli anni, scendendo fino a 28 giorni lavorativi.

Il principe William si è fermato ai 31 giorni, mentre Harry lo sorpassa di poco con 33. Per ora, nella Royal Family, solo la principessa Anna si stacca di molto dai suoi parenti, accumulando ben 73 giorni di incontri e impegni ufficiali. A “discolpa” dei reali in apparenza più “pigri” c’è da dire che il 2019 è ancora lungo e molti altri eventi attendono ancora i Windsor. Inoltre ognuno di loro ha un ruolo diverso all’interno della famiglia e gode di un altrettanto differente livello di popolarità. Guardando all’affetto da cui sono circondati Kate, Meghan, William e Harry, forse potevamo aspettarci più uscite pubbliche, ma è altrettanto vero che i reali hanno imparato a dosare il livello di esposizione della loro immagine. Il magazine DiLei, però, si pone una domanda legittima: cosa fanno i Windsor nel loro tempo libero? Ognuno di loro ha una vita, degli interessi, una famiglia proprio come i comuni mortali. Certo, le loro esistenze sono indubbiamente privilegiate, ma con ogni probabilità questo non li tiene al riparo dalla stanchezza e neppure dalla noia.