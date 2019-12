Kate e William, momento imbarazzante in tv

Kate Middleton ha vissuto un momento imbarazzante in tv? Il popolo dei social si divide su un dettaglio dello speciale natalizio.

Come racconta il Mirror, è andato in onda sulla Bbc “A Berry Royal Christmas”, che ha visto la partecipazione dei duchi di Cambridge. Si è trattato di uno show molto accurato - le riprese sono avvenute per mesi - per cui sono stati in molti a chiedersi come mai sia stata lasciata, in sede di montaggio, una scena imbarazzante che vede al centro dell’azione Kate e il Principe William.

La scena incriminata ha a che fare con il segmento dello show che vede i duchi seduti a tavola con i volontari di varie organizzazioni benefiche: la cena è stata organizzata da Kate e William per ringraziarli dei loro sforzi quotidiani. Mentre i duchi parlano, però, si può vedere William toccare la spalla alla moglie, che si ritrae con un movimento molto veloce: che cos’è accaduto? Perché l’ha fatto?

Sui social network in molti hanno criticato l’immagine fornita dai due membri della Royal Family. C’è chi ha ipotizzato che Kate si sia ritratta dal marito volontariamente, chi invece pensa che abbia voluto rifuggire una dimostrazione pubblica d’affetto, com’è in uso tra alcuni membri della famiglia reale britannica. In effetti, non c’è nessuna regola e nessuna etichetta che prescrive che marito e moglie non possano toccarsi in pubblico o tenersi la mano: ogni membro della Royal Family decide a sua discrezione e, quindi, si va dall’inesistente intimità mostrata dal Principe Carlo e Camilla Parker Bowles all’affettuosità reiterata del Principe Harry e Meghan Markle. Tutti sono però nel giusto, ognuno a suo modo.

Kate e William finora sono stati nel mezzo di questo spettro, ma il mistero sul gesto c’è e resta. Qualcuno ha ipotizzato che la duchessa non ami lasciarsi toccare la spalla - pare che in passato abbia avuto la stessa reazione quando il gesto è stato compiuto da sua madre in pubblico - altri invece hanno ipotizzato che, dato che il gesto è tanto repentino, William potrebbe aver involontariamente fatto il solletico a Kate.

Nel 2019 si è parlato molto del fatto che Kate e William siano destinati a regnare. Il loro percorso benefico si è infatti diviso da quello di Meghan e Harry: è accaduto perché per la Regina Elisabetta II stanno trascorrendo inesorabilmente gli anni e quindi dopo Carlo, William è destinato a diventare prima Principe di Galles e poi Re.

