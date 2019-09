Kate Middleton cambia look e dice addio ai tacchi alti. Nasconde qualcosa?

Da quando è arrivata a Kensington Palace, Kate Middleton è diventata un'indiscussa regina dello stile, un'icona di moda che detta le linee guida come un'influencer, senza però esserlo per davvero. Anche altre principesse e regine del passato hanno influenzato le mode del loro tempo e Kate, con la sua eleganza naturale, sta ripercorrendo le loro orme. Ogni sua uscita pubblica è da applausi per i look scelti e anche all'ultimo evento la moglie di William ha saputo stupire i sudditi con un outfit perfetto. Per la quarta volta ha indossato un cappotto azzurro elegantissimo ma lo ha abbinato in maniera completamente diversa rispetto al passato o, meglio, rispetto alle altre volte in cui lo ha indossato è l'intero stile di Kate Middleton ad aver subito un profondo cambiamento.

Il cappotto azzurro, nella sfumatura carta da zucchero, è del prestigioso brand Alexander McQueen. È lungo fino al ginocchio e presenta due ampie tasche laterali, posizionate appena poco sotto la cintura tono su tono che ne segna il punto vita. Come sempre, il cappotto di Kate era ben chiuso fino all'ultimo bottone, quindi la duchessa non ha mostrato cosa indossasse sotto. Quel che non ha potuto nascondere sono state le scarpe, completamente differenti rispetto ai modelli che la moglie di William ha indossato finora negli appuntamenti ufficiali. Difficilmente Kate Middleton prima di questo evento s'era mostrata senza tacchi a spillo durante un impegno formale ma questa volta ha voluto fare uno strappo alla regola e ai suoi piedi sono apparse delle splendide décolleté con tacco basso e largo, uno dei must di questa stagione. In uno splendido punto di blu, le scarpe della duchessa sono in morbido camoscio e appaiono senz'altro più comode rispetto alle classiche décolleté con il tacco a spillo. Non si sa perché questa scelta di Meghan, se per un cambiamento di stile o se per necessità, visto che dal Regno Unito giungono voci di una nuova gravidanza.