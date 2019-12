Quel regalo che Kate non può fare alla figlia Charlotte

È tempo di pensare ai regali di Natale e, in questo senso, anche i reali inglesi si stanno organizzando dato che le festività sono molto vicine. Kate Middleton ha un bel da fare visto che ha da esaudire le richieste di George e Charlotte. E come riportano alcuni rumor di Palazzo, la duchessa di Cambridge si troverebbe in estrema difficoltà perché, da che quel sembra, non potrebbe esaurire un desiderio della figlia di mezzo.

Le voci riportano di un regalo di Natale molto problematico che potrebbe persino attentare alla salute di Kate Middleton. La piccola lady avrebbe espresso il desiderio di ricevere in dono un pony personale, dato che di recente avrebbe sviluppato una vera ossessione per i cavalli. Un’ossessione che è di famiglia, condivisa sia dalla Regina che dalla Principessa Anna, anche loro amano il polo e quindi anche i cavalli. Il desiderio proibito della piccola Charlotte, però, non potrebbe essere esaudito perché Kate Middletton sarebbe allergica al pelo dell’equino.

A spifferare il rumor di corte sarebbe stata un’esperta, tale Kathy Lette. La donna avrebbe partecipato a un noto podcast che si interessa di gossip reali e, in quel contesto, avrebbe confermato l’allergia della duchessa. A rendere nota invece la richiesta al limite dell’assurdo di Charlotte, ci avrebbe pensato un’altra esperta di corte, Angela Mollard che, intervista anche lei nello stesso programma digitale a cui ha partecipato la Lette, ha confermato tutti i pettegolezzi. Quindi a causa della sua allergia, Kate Middleton non potrebbe regalare alla figlia il pony desiderato.

Questo rumor apre una finestra, un’altra, sulla vita privata della moglie di William. La sua allergia al pelo del cavallo, sarebbe stata ben visibile agli occhi di tutti ma nessuno ci avrebbe fatto caso. Durante alcune partite di polo a cui i reali sono stati invitati, Kate è sempre rimasta a bordo campo e a debita distanza, facendo in modo che la sua allergia non si manifestasse. Il principe William avrebbe dato man forte alla moglie, secondo le esperte di corte, affermando che Charlotte sarebbe troppo piccola per ricevere un regalo del genere.

I reali inglesi sono dei grandi appassionati di corse e di cavalli. La figlia della Principessa Anna, nel 2012, ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra nel concorso completo a squadre. E la stessa sovrana, ha sempre avuto un’insana passione per i cavalli che avrebbe coltivato fin da quando aveva quattro anni. Lei infatti vorrebbe che la nipote sviluppasse questo sentimento, ma i genitori per ovvie ragioni, si oppongono.