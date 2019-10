La "profezia" su Kate e William "Problemi per la scalata al trono"

Tuonano come un presagio di sventura le ultime dichiarazioni dell’esperta Kate Nicholl. Secondo il suo punto di vista, sia Kate Middleton che Il Principe William, si troveranno ad affrontare, presto o tardi, diversi problemi in merito alla linea di successione al trono. L’esperta ha cercato di sciogliere il nodo sulla questione in un approfondimento che, di recente, è stato pubblicato su Express.

Come da consuetudine, Kate e William dovrebbero diventare Re e Regina, succedendo al Principe Carlo. La Nicholl però ammette che, diversamente dalla tradizione della dinastia dei Windsor, i duchi dovranno giustificare il loro ruolo come sovrani di Inghilterra. Elisabetta ha ottenuto il titolo di Regina per diritto divino, ma ora le cose sono diverse rispetto al passato. La royal family cerca di svecchiare le sue rigide regole, volgendo uno sguardo al futuro della società e della stessa monarchia. Per questo motivo far salire al trono Kate e William per diritto divino è un concetto troppo antiquato. Loro rappresentano il futuro, lo spartiacque fra presente e passato, loro rappresento il popolo e quindi devo guadagnarsi il diritto di sedere sul trono inglese.

Alla morte della Regina sarà Carlo il Re, ma il suo è un regno di transito, preparatorio per Kate e William, ma prima dovranno passare per il giudizio e per il gradimento del popolo. E secondo Kate Nicholl, i duchi di Cambridge stanno già lavorando su questo aspetto. Sono in prima linea per la beneficenza e cercano di stare quanto più lontani dai gossip, facendo trapelare un’immagine di una famiglia unita e amorevole. Secondo l’esperta inoltre, la figura di Meghan, potrebbe creare non pochi problemi, ma il fascino di Kate gioca a suo favore.