Kate Middleton e il Royal Baby: il suo nome è Louis

Ha finalmente un nome il Royal Baby. Il figlio di Kate Middleton e del Principe Harry si chiama infatti Principe Louis.

L'annuncio è stato dato a tutto il mondo dai canali social ufficiali della Royal Family. " Il Duca e la Duchessa di Cambridge - si legge su Facebook, a corredo di una foto del nascituro tra le braccia dei genitori - sono lieti di annunciare che hanno chiamato il figlio Louis Arthur Charles. Il bambino sarà conosciuto come Sua Altezza Reale Principe Louis di Cambridge ".

Il terzogenito di Kate e William ha tre nomi esattamente come i fratellini. Il Principe George si chiama infatti George Alexander Louis, mentre la Principessa Charlotte si chiama Charlotte Elizabeth Diana. Louis non era il nome più gettonato tra i bookmaker britannici, ma era comunque nella rosa delle scelte.

Il Principe Louis è nato alle 11.01 del 23 aprile, come si legge sul sito della Royal Family, al St. Mary's Hospital di Londra, con il peso di circa 3 chili e 900 grammi. È il quinto nella linea di successione al trono, dopo il Principe Carlo, il Principe William e i fratellini George e Charlotte. Una legge recente impedisce infatti ai discendenti maschi di superare le donne nella linea di successione, come accadeva invece in passato.

Nelle prime ore di stamattina c'è chi ha ipotizzato che il bimbo si sarebbe chiamato Albert, ma si è trattato di una svista.