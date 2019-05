"Kate Middleton ha sacrificato sé stessa per William", rivela il biografo di corte

Ultimamente fonti non ufficiali danno la coppia formata dai duchi di Cambridge Kate e William, in crisi. Ma ci ha pensato il biografo reale Andrew Morton a rincarare la dose, affermando che Lady Middleton avrebbe sacrificato sé stessa e la sua indipendenza sposando William.

Come riporta il Mirror, il biografo nel suo libro “William e Catherine” ha rivelato che gli amici di Kate sarebbero stati “sollevati” quando i due innamorati si lasciarono per un periodo nel 2007 e che fu la duchessa ad “abbandonare la sua indipendenza” per tornare con il principe. “ C’è tuttavia una vittima nella loro romantica riunione: Kate stessa” , scrive Morton, che prosegue aggiungendo che gli amici pensarono: “Sta rinunciando alla sua indipendenza per le convenzioni, allo spirito d’avventura per la sicurezza”.