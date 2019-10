Kate Middleton non sarà presente al matrimonio di Beatrice?

Secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate su Express, Kate Middleton potrebbe non essere presente al matrimonio di Beatrice di York. La figlia di Sarah Ferguson che è in procinto di sposarsi il prossimo anno con Edoardo Mapelli Mozzi, sta valutando seriamente di non includere nella lista degli invitati la duchessa di Cambridge per un torto subito 8 anni fa. Ovviamente, dato che dalle dirette interessate non c’è nessuna conferma, la notizia è da prendere con le pinze.

Lo screzio che è nato fra le due altezze reali è nato nel 2011, quando in quel periodo Beatrice era fidanzata con Dave Clark. La coppia era persino in procinto di sposarsi ma le cose non sono andate come previsto. Sta di fatto che l’ex fidanzato di Beatrice non è stato invitato al matrimonio di Kate e William e, la figlia di Sarah Ferguson, non avrebbe digerito l’affronto. Inoltre, come avrebbero riportato le fonti, Beatrice avrebbe chiesto il permesso alla Regina di sposare Dave, ma William si sarebbe opposto, creando problemi tra la coppia di novello fidanzati.

Ora che il matrimonio è vicino, sembra che Beatrice ha tutte le intenzioni di prendersi la sua rivincita su Kate Middleton. Ci sarebbero comunque altre motivazioni. La figlia di Sarah Ferguson sarebbe stata sempre molto gelosa della Middleton, accusando la duchessa di essere stata una donna privilegiata che non ha dovuto lottare per guadagnarsi il suo status di Duchessa. E inoltre Beatrice non avrebbe dimenticato il fatto che persino sua madre non è stata invitata al matrimonio di Lady D. Per ragioni di protocollo però non potrebbe avere carta bianca su gli invitati, ma la situazione potrebbe avere un risvolto inaspettato.