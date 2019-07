Kate Middleton in Pakistan nonostante il rischio terrorismo

Timori per Kate Middleton e il Principe William, in vista del loro viaggio in Pakistan.

I duchi di Cambridge, come riporta l’Express, hanno organizzato un viaggio diplomatico in Pakistan per occuparsi delle loro attività benefiche, tuttavia esiste un’allerta terrorismo nei confronti degli occidentali, aggravato dalle persone in causa e dal ruolo che rappresentano. Si pensa che la coppia dovrà prendere parte a un addestramento per fronteggiare un eventuale ambiente ostile.

I Cambridge seguiranno le orme del celebre viaggio di Lady Diana in Pakistan, anche lei in quella nazione per ragioni benefiche. Le ultime persone della Royal Family che hanno visitato il Paese sono state il Principe Carlo e Camilla Parker Bowles, 13 anni fa.

L’Alto Commissario del Pakistan, Mohammed Nafees Zakaria, ha dichiarato che il governo e il popolo pakistano accolgono con favore l’annuncio della visita di William e Kate, ricordando le due visite passate della Regina Elisabetta II nel 1961 e nel 1997. In effetti, Pakistan e Regno Unito hanno un legame storico che entrambe le parti vogliono rafforzare ulteriormente. Durante l’ultima visita della sovrana, Elisabetta invitò Pakistan e India a risolvere le reciproche divergente in un ormai storico discorso al parlamento di Islamabad.

Anche quando Carlo e Camilla si recarono in questo Paese, il loro viaggio fu considerato pericoloso, rispetto alle famiglie reali di altre nazioni. Non sono stati resi noti i dettagli delle tappe del viaggio di William e Kate, ma il sito Foreign Office dice che “ i terroristi sono propensi a cercare di portare a termine attacchi in Pakistan ”. La zona è considerata di potenziali grandi sconvolgimenti terroristici. Recentemente ci sono stati alcuni attacchi, tra cui un bombardamento fuori da un santuario nel centro di Lahore. Sono attualmente sconsigliate le aree di Peshawar, quelle tribali amministrate fedelmente e l’autostrada di Karakoram tra Islamabad e Gilgit.

