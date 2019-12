Kate Middleton, presto un'intervista a cuore aperto in tv

Kate Middleton si mostra in un’apparizione televisiva.

Si potrebbe pensare che l’immagine della duchessa di Cambridge sia alterata, oscurata dal suo ruolo e schiacciata dagli impegni con la Royal Family. Kate è una donna impeccabile, consapevole del suo ruolo, che un giorno la porterà a essere regina consorte e poi regina madre. Ma uno speciale in tv rivelerà dei lati della duchessa che non sono sempre palesi.

Come riporta il DailyMail, si tratta dello speciale di Natale di Bbc, dal titolo “A Berry Royal Christmas”. In questo documentario, la presentatrice dell’edizione britannica di “Bake Off”, Mary Berry, ha ospitato Kate Middleton e il Principe William, seguendoli in diversi impegni con la Corona. Tanto che questo speciale è stato realizzato nel corso di alcuni mesi.

Si dice che gli interventi di Kate si riveleranno “ toccanti ” per gli spettatori, che avranno finalmente uno squarcio sulla vera natura della duchessa. Si tratta del momento televisivo più diffuso dedicato a Kate, che era apparsa in altri show, come il documentario in occasione del novantesimo compleanno della Regina Elisabetta II. Kate parlerà a cuore aperto ,durante diversi interventi che trattano delle opere caritatevoli che segue, tra cui l’impegno con i senzatetto.

Inoltre, in una scena dello speciale natalizio, William e Kate si uniscono alla vincitrice di “Bake Off” Nadia Hussain per preparare del cibo, in occasione di un evento che celebra i lavoratori dei servizi di emergenza, come infermiere, personale delle forze armate e molti altri. L’evento è stato ospitato dai duchi di Cambridge lo scorso mese al Rosewood Hotel di Londra.

Durante lo speciale natalizio, William ha anche colto l’occasione per lodare il lavoro di sua nonna, la Regina. Il duca ha sottolineato come Elisabetta sia stata una grande donna nell’affrontare le sfide di un mondo al maschile, salendo sul trono all’età di 25 anni: “ è riuscita a fare la differenza nel suo modo unico e distinto ”.

Nella giornata di oggi, Kate Middleton è molto impegnata con altri membri senior della Royal Family per il banchetto che si terrà a Buckingham Palace, dove sono stati invitati il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader delle diverse nazioni che aderiscono al patto Nato. William sarà invece assente, perché impegnato in un mini-tour fino a domani, che l’ha portato in Oman e in Kuwait dall’1 dicembre.

