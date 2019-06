Kate Middleton in versione country

Kate Middleton e suo marito il principe William hanno visitato la Cumbria, una contea a nord-ovest dell'Inghilterra, il tutto per promuovere la campagna sulla salute e l'equilibrio mentale. Per l'occasione la Duchessa di Cambridge ha sfoggiato un look casual con cui raramente siamo abituati a vederla. In Cumbria la coppia reale è stata piacevolmente accolta dalla folla e da tre cani di razza Spaniel: Max, Paddy e Prince Harry, animali speciali che aiutano i loro padroni a ritrovare l'equilibrio mentale e fisico. La Duchessa si è fermata ad accarezzarli divertita e sorridente sfoggiando il suo look da campagna perfetto anche per trascorrere i pomeriggi estivi all'aria aperta.

Il nuovo look di Kate

In Cumbria la coppia reale ha fatto anche visita al tradizionale campo di allevamento di pecore a Patterdale. La Duchessa di Cambridge si è divertita a tosare le pecore, ha poi assaggiato il formaggio tipico del posto e salutato calorosamente la folla che li attendeva per strada. Per quest'importante occasione Kate Middleton ha abbandonato il suo look da "principessa" e ha scelto di essere più sobria e casual adatta al luogo di campagna.

Giacca color kaki del brand di moda Taylor London, abbinata a pantaloni neri, golf color verde militare e una camicia bianca, ai piedi invece scarponi stringati di Chloè. Anche per il beauty look la Duchessa di Cambridge ha privilegiato la semplicità, i capelli raccolti in una coda di cavallo e make-up naturale. Una Kate inedita acqua e sapone che passeggia per la campagna, gioca con i cani e sorride alla folla e i fan l'hanno apprezzata ancor di più in questa versione da "ragazza della porta accanto".