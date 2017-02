Kate Moss posa senza veli per "W Magazine"

Da quasi 30 anni è sulle riviste di tutto il mondo perché il suo fascino e la sua bellezza sono senza tempo: così Kate Moss si mostra senza veli per W Magazine.

Per la bellissima top model gli anni sembrano non passare mai. Kate, infatti, ha da poco festeggiato i 43 anni, ma ha ancora il fisico di quando ne aveva 20. Per omaggiare la sua bellezza e femminilità, il mensile l'ha resa protagonista di un servizio fotografico che uscirà sulla rivista nel numero di marzo.

W Magazine, per incuriosire il pubblico, ha condiviso in anteprima sul suo sito uno scatto del servizio di Kate Moss. La top model posa senza veli e mostra il suo fisico statuario. La foto condivisa dalla rivista mostra la modella britannica completamente nuda mentre si sfila un cardigan di Gucci.

La foto, nel giro di qualche ora è diventata virale, e diversi profili Instagram l'hanno ripubblicata. (Guarda la foto)