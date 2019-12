Kate in tv: "William mi ha conquistata con un piatto di spaghetti"

Ospiti in tv dello special natalizio "A Berry Royal Christmas ", i Duchi di Cambridge hanno parlato della loro passione per la cucina, con Kate che ha rivelato alla famosa stella dell’edizione inglese del programma "Bake Off", Mary Berry, qual è stato il piatto che suo marito William le ha cucinato per conquistare il suo cuore, mettendosi ai fornelli per la prima volta. I due, com’è noto, si sono conosciuti all’università di St. Andrews, continuando a frequentarsi per più di dieci anni fino a prendere finalmente la decisione di sposarsi e metter su famiglia. " Mi ha invitata a cena da lui e mi ha preparato un piatto italiano, degli spaghetti alla bolognese ", ha raccontato Kate con un velo di nostalgia, ricordando i tempi in cui lui e William avevano poco più di 20 anni e adesso sono marito e moglie, nonché genitori di 3 bambini.

Tra l'altro, proprio a proposito di uno di loro, il minore, il piccolo Louis di un anno e mezzo, proprio ieri si era diffusa la notizia che avrebbe appena pronunciato la sua prima parola che, però non sarebbe stata ' mamma ' o ' papà ', ma come diversi insider hanno fatto sapere a diversi tabloid, sarebbe proprio ' Mary ', come Mary Berry di “Bake Off”, programma che pare che Louis guardi sempre e apprezzi molto. Se fosse vero, e i Cambridge non confermano né smentiscono, sarebbe per la popolare chef televisiva un grande onore e Louis avrebbe diritto, da parte sua, a una torta davvero molto speciale, come i sudditi di Sua Maestà sui social le stanno chiedendo di fare a gran voce.

In ogni caso, ieri sera William e Kate sono comparsi insieme nello special tv, rivelando una grande intimità e affinità, come hanno avuto modo di notare sia i telespettatori che gli esperti reali, conversando amabilmente proprio con Mary Berry. " Ai tempi dell'università – ha detto ridendo Kate - William cucinava ogni sorta di cibo. Sai Mary, penso che stesse cercando di impressionarmi con piatti come spaghetti alla bolognese, salse e cose del genere ". Ha poi aggiunto: " Adesso però è William deve sopportare la mia cucina per la maggior parte del tempo ", prima che il Duca le rispondesse scherzando: " È la ragione per cui sono così magro! ".

A William è stato quindi chiesto se avesse in programma di cucinare qualcosa con i suoi figli George, Charlotte e Louis durante il Natale e lui ha risposto: "Sì, certo. Stiamo parlando di fare delle torte sbriciolose quest'anno. Se i bambini vogliono giocare a fare gli chef in cucina sarò felice di accontentarli ". Kate, da par suo, ci ha tenuto a sottolineare che i dolci a casa Cambridge sono riservati alle occasioni speciali, perché i suoi bambini mangiano e amano molto le verdure che lei stessa e il marito coltivano nell’orto di casa.