Katherine Kelly Lang, la Brooke di “Beautiful” in Italia per un film

Non è la prima volta che Katherine Kelly Lang, l’iconica Brooke Logan della soap-opera “Beautiful” in onda su Canale 5, rimane folgorata dalle bellezze italiane. Ospite al Social World Film Festival nella cornice della costiera di Sorrento, l’attrice ha affermato che lavorerà ad un film che girerà in Italia, per l’esattezza in Puglia.

Intitolato “How to climb a tree”, il film sarà prodotto dalla stessa casa di distribuzione di Katherine Kelly Lang, la Angel Eyes Production, e racconterà la storia di un gruppo di personaggi in cerca di fama, gloria e successo. Quasi per l’80% del girato, come ha rivelato l’attrice durante la masterclass a cui ha preso parte, sarà realizzato in Italia con attori del nostro paese. La Lang a quanto pare è rimasta fatalmente attratta dalle bellezze pugliesi dopo che, qualche anno fa, la troupe di Beautiful, è stata ospitata ad Alberbello per alcune riprese della storica soap-opera in onda dal lontano 1987. La scena in questione è stato il matrimonio tra Liam e Hope. Nel film ancora in fase embrionale, l’attrice figurerà solo come produttrice esecutiva, ma fin da ora è entusiasta di poter realizzare un progetto di questa portata.

Icona di moda e stile, Katherine Kelly Lang è innamorata dell’Italia, dei suoi sapori e della sua storia. Tre anni fa è stata intravista alla Reggia di Caserta per girare un spot pubblicitario e, più volte, è apparsa in alcune trasmissione italiane come guest star. In America è l’immortale Brooke Logan, la cui storia d’amore con il celebre Ridge Forrester Marone è ancora al centro della vicenda, nonostante da qualche tempo sono altri i personaggi che convergono attorno a loro