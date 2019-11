Kevin Smith, l'infarto l'ha spinto a un famoso reboot

Kevin Smith ha rivelato come l’infarto abbia permesso di realizzare il suo nuovo film, che esce oggi negli Stati Uniti.

Nelle sale americane è infatti molto atteso “Jay & Silent Bob Reboot”. Nel cast sono inclusi attori molto celebri, tanti dei quali hanno già preso parte ai film di Smith. Tra essi ci sono lo stesso regista e Jason Mewes - che sono i protagonisti Jay e il suo “ compagno di vita etero ” Silent Bob - ma anche la figlia del regista Harley Quinn Smith, Shannon Elizabeth, Brian O’Halloran, Jason Lee, Joey Lauren Adams, la moglie del regista Jennifer Schwalbach, Craig Robinson, Joe Manganiello, Justin Long, Melissa Benoist, Val Kilmer, Ben Affleck, Matt Damon e Rosario Dawson.

Molti di loro riprenderanno alcuni dei ruoli interpretati in altri film di Smith, come “Tusk”, “Yoga Hosers”, “Clerks”, “Zack e Miri - Amore a promo sesso”, “In cerca di Amy”, “Dogma” e naturalmente “Jay & Silent Bob - Fermate Hollywood” - tanto che nel cast figurano anche Jason Biggs e James Van Der Beek, nel ruolo di loro stessi. Tra le icone di Smith ci sono due grandi assenti: l’attore britannico scomparso Alan Rickman e l’attrice Shannen Doherty. Assente anche il fumettista Stan Lee, scomparso un anno fa.

L’attacco di cuore, ha rivelato il regista, ha giocato un grosso ruolo nel reclutamento del cast: come riporta Sky, inizialmente solo 6 dei 45 interpreti hanno risposto all'appello, due di loro erano Smith e Mewes. Le riprese sono avvenute a New Orleans, un luogo lontano per molti di questi attori, ma Smith li ha convinti dicendo loro: “ Sai che sono quasi morto? ”.

A febbraio 2018 Smith ha infatti avuto un infarto, un argomento di cui parla ancora di tanto in tanto sui suoi canali social. Dopo il grave problema di salute ha seguito la dieta Weight Watchers, diventandone un testimonial, e poi ha scelto la dieta vegana: questo ha contribuito a risollevare il suo benessere e ha dato una spinta al suo lavoro. “Jay & Silent Bob Reboot” è infatti solo uno dei film su cui Kevin Smith ha lavorato nell’ultimo periodo, insieme a “Clerks 3” e “Mallrats 2” - il primo “Mallrats” ha il titolo italiano di “Generazione X”.

Smith ha raccontato che il suo film è un’operazione nostalgia che ironizza sulle stesse operazioni nostalgia. In un periodo in cui Hollywood sta investendo su revival, sequel e reboot, l'artista ha deciso di essere critico verso questa tendenza, ma non senza essere autocelebrativo: i fan si divertiranno molto a scovare gli easter egg presenti in “Jay & Silent Bob Reboot”.

