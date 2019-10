Khloe Kardashian, incontro imbarazzante con l'ex marito

Imbarazzo e incontri inaspettati per Khloe Kardashian, che si è imbattuta con l'ormai ex marito durante una festa allo Hyde Lounge a West Hollywood: Lamar Odom invece era in compagnia dell'attuale fidanzata Sabrina Parr. Khloe, che ha trascorso la serata con la sorella minore Kylie Jenner e con alcune amiche, ha lasciato la festa in compagnia del suo autista: il look elegante ed il trucco vivace non sono riusciti a mascherare l'atteggiamento pensieroso della donna, che è uscita dalla festa con lo sguardo abbattuto. Lamar, al contrario, è apparso raggiante al fianco della nuova fidanzata, a cui aveva rivolto tenere attenzioni anche via Instagram riempiendola di elogi e parole dolci. La coppia ha lasciato il party in ottima forma, lanciando sorrisi ai paparazzi presenti, che hanno ripreso tutti i momenti salienti del pre e dopo festa.

Ma Khloe non è l'unica che ha solleticato la curiosità dei fotografi, la presenza della stessa Kylie e dell'ex Tyga hanno fatto vibrare i flash delle macchine fotografiche. Jenner, fresca di separazione dal compagno Travis Scott, è già stata immortalata più volte nelle vicinanze di Tyga destando molti sospetti. Nonostante la giovane abbia smentito il ritorno di fiamma, e abbia trascorso la serata con la sorella e le amiche, i pettegolezzi non sembrano volersi placare. Lo stesso Tyga è stato avvistato mentre entrava nel locale con alcuni amici, guidando la sua super Ferrari personalizzata.

