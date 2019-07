Khloe Kardashian svela il suo allenamento

Khloe Kardashian è tornata in forma perfetta dopo la gravidanza, come mostrano le foto che pubblica via Instagram e la vedono posare per servizi fotografici e shooting glamour. La biondissima sorella di Kim Kardashian è diventata madre ad aprile della piccola True, ma il parto non l'ha liberata di tutti i chili accumulati in gravidanza, come invece avrebbe desiderato. Dopo aver lavorato a lungo per dimagrire e ottenere una forma tonica e sinuosa, Khloe è rimasta felicemente incinta della piccola, concepita con Tristan Thompson. Ma dopo la gioia del parto e della nascita, rimasta sola a causa del tradimento dell'ex fidanzato, la neo madre non si è lascita andare allo sconfrorto ma si è concentrata sulla figlia e sul suo corpo.

Dopo aver ottenuto l'ok dei medici ha ripreso a frequentare la palestra con assiduità, permettendosi un dimagrimento graduale senza forzare troppo la mano. Grazie anche a una dieta a basso contenuto di carboidrati e ad allenamenti variabili, la neo mamma ha ritrovato linea e benessere, forte anche della passione per il pugilato, gli esercizi cardio, a cui aggiunge pesi ed esercizi per attivare il metabolismo. Felicemente single, Khloe si gode la piccola di casa circondata dall'affetto e dalla positività dell'intera famiglia Kardashian-Jenner, che l'ha sempre sostenuta e protetta.

Non è alla ricerca di un nuovo amore e neppure di qualche incontro: in questo momento la sua attenzione è rivolta alla piccola True che ama viziare riempiendola di accessori e regali in tonalità rosa. E tra un esercizio e l'altro la giovane trova il tempo per partecipare ad eventi VIP in compagnia delle sorelle e della famiglia, quindi di godersi vacanze in barca, così da sfoggiare la nuova linea ritrovata fasciata in bikini dal design accattivante.

