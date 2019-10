Kim Kardashian battezzata in Armenia insieme ai figli

Difficile pensare che Kim Kardashian potrà dimenticare il recente viaggio fatto in Armenia con i figli. Questo perché, come documentato anche da The Blast, la star di Keeping Up with the Kardashian ha approfittato del suo viaggio in Armenia per ricevere il sacramento del battesimo insieme ai figli.

Un obiettivo che Kim Kardashian ha condiviso coi suoi follower, pubblicato più foto del suo viaggio sul suo account instagram. Nei primi due scatti la si vede camminare al fianco della figlia maggiore, North West, entrambe con i capelli scuri coperti da un velo. La didascalia recita: "Grazie Armenia per questo viaggio indimenticabile. Sono onorata di essere stata battezzata coi miei bambini alla Mother See of Holy Etchmiadzin, la cattedrale più importante dell'Armenia, definita spesso come il Vaticano della Chiesa Apostolica Armena. Questa Chiesa è stata costruita nel 303 AD"

La seconda galleria, invece, che non è accompagnata da nessuna parola ma solo dall'emoticon delle mani che pregano, mostra più momenti della cerimonia. Nell'ultimo scatto, in particolare, si può vedere Kim Kardashian circondata da tutti i suoi bambini, alle spalle dei sacerdoti.

