Kim Kardashian e la sua felpa con falce e martello da 700 euro

Tornano di moda le felpe con falce e martello e a indossarla oggi è la diva Kim Kardashian, nonostante la settimana scorsa il marito Kanye West sia andato a fare visita al capitalista Donald Trump.

Una scelta che ha destato scalpore ma che soprattutto riporta in primo piano questioni etiche sull’uso del simbolo comunista. Come riporta Dagospia la marca parigina Vetements vende le felpe filosovietiche in edizione limitata a quasi 700 euro a pezzo.

Già nel 2000 lo stilista russo Denis Simachev aveva mischiato le uniformi militari sovietiche a pelliccia, fiori e personaggi dei cartoni animati mentre oggi Demna Svasalia, nato nella Georgia Societica, utilizza questi simboli sui capi di moda.

I simboli russi sono stati reintrodotti da Gosha Rubchinskiy che nella collezione primavera/estate del 2016 chiamata "1984" usa falce e martello ma anche caratteri e slogan dell’era sovietica. Georgia, Ungaria, Lettonia, Lituania e Ucraina hanno vietato i simboli del totalitarismo e dell’ideologia criminale e l’esibizione di stelle rosse e simili sono ritenute offese, punibili per legge.