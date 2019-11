Kim Kardashian indossa l'anello rubato a Parigi: ​qual è la verità sulla rapina?

Questa settimana, le sorelle Kardashian – Kim, Kourtney e Khloé – hanno condiviso su Instagram le foto di un servizio fotografico fatto per promuovere la loro nuova collaborazione di fragranze KKW, Diamonds Collection. Si tratta di tre profumi/diamanti ciascuno associato a una di loro. Il diamante giallo appartiene a Kourtney, quello rosa è tutto di Khloé, mentre Kim sceglie il bianco – decisamente un classico.

Per pubblicizzare la collezione, Kim Kardashian ha caricato alcuni scatti che la ritraggono da sola ricoperta di gioielli e con in mano la fragranza che la rappresenta. Un primo piano stupendo che ha mandato in tilt i suoi follower, per non parlare dei gioielli – tutti da invidiare – che le donano un’aria preziosa.

Tuttavia, alcuni fan hanno notato come uno degli anelli che ha indossato Kim sia proprio lo stesso anello a taglio smeraldo da 20 carati di Lorraine Swartz che suo marito Kanye West le aveva regalato nell'estate del 2013 e che lei stessa aveva affermato che le fosse stato rubato durante un suo soggiorno in Francia. Come ricordiamo, infatti, in quell’anno Kim si trovata a Parigi in occasione della settimana della moda che per lei è un appuntamento fisso (sia per lavoro sia per piacere). Mentre era nell’hotel in cui alloggiava, però, è stata vittima di una rapina a mano armata. Era il 2 ottobre e cinque uomini fecero irruzione nella sua stanza. Lei stessa ha raccontato di essere stata legata e imbavagliata, un’esperienza a dir poco traumatica. I gioielli che i rapinatori le hanno portato via valevano circa dieci milioni di dollari in tutto e, tra questi, anche il prezioso anello di fidanzamento, regalatole da Kanye West, che da solo valeva ben quattro milioni di dollari.

Così, davanti alla misteriosa ricomparsa di questo anello, molti fan hanno mostrato le loro perplessità sui social. “Non è quello l'Anello che è stato rubato a Parigi?”, ha chiesto un utente. Un altro ha scritto: “Sei riuscita a recuperare il tuo anello?” . E ancora: “Incredibile, lo stesso anello che ti avevano rubato è spuntato di nuovo al tuo dito…” , “Come sei riuscita a riaverlo indietro?” e “Siamo sicuri che ti sia mai stato rubato?” . Dai commenti degli utenti traspare un certo sarcasmo. Infatti, secondo gran parte dell'opinione pubblica c'è qualcosa che non torna nel resoconto della moglie di Kayne West, tanto che in molti hanno sospettato da sempre che la rapina sia stata una mossa architettata dalla stessa famiglia di celebrità per ottenere i soldi dall’assicurazione.

Bene, scartando l’ipotesi dalla messinscena, rimangono due possibilità: la prima che Kim Kardashian abbia sfoggiato semplicemente una replica dell'anello rubato, la seconda che la polizia francese abbia in qualche modo ritrovato l’originale. Tuttavia, sta di fatto che un portavoce del team di Kim abbia preferito non commentare l’accaduto.

