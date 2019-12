Kim Kardashian photoshoppa il suo biglietto d'auguri per i follower

Kim Kardashian sul suo account Instagram ha fatto gli auguri di Natale a tutti suoi follower, postando una foto al completo della sua famiglia, in compagnia del marito rapper Kanye West e dei loro quattro bambini. L’immagine, che ha già superato 8 milioni di visualizzazioni, ha intenerito i follower che hanno risposto entusiasti nei commenti, ricambiando il messaggio d’auguri della mogul di Instagram, finché qualcuno, come riporta The Blast, non ha iniziato a far notare che l’immagine non era reale, ma photoshoppata e, guardandola bene, si sono accorti tutti che qualcosa non quadrava... Se in genere i fan della Kardashian le perdonano ogni genere di filtro e ritocchino grafico, in molti questa volta si sono chiesti perché mai intervenire col fotoritocco pure nella foto degli auguri di Natale, che dovrebbe essere, anche per chi posa, un momento di spontanea allegria. Ma qui di spontaneo c’è ben poco.

La star di " Keeping Up With The Kardashian " è apparsa proprio ieri nello show di Ellen DeGeneres raccontando diversi aneddoti sul backstage del ritratto d’auguri di famiglia in cui quest'anno posa senza le sue altrettanto famose sorelle e sorellastre. Quando ormai i suoi milioni di follower si erano già accorti online del ritocco, segnalando l’ennesimo epic fail grafico di Kim, non nuova ad operazioni di fotoritocco, mentre era ospite in tv Kim non ha potuto far altro che ammettere che sì, l’immagine della figlia maggiore, North, 6 anni, era stata aggiunta graficamente in post produzione, quando ormai il fotografo aveva già scattato la foto originale.

" Come molti bambini della sua età – ha spiegato un imbarazzata Kim – quel giorno mia figlia faceva i capricci e si è rifiutata di unirsi a tutti noi e posare con un bel sorriso per il ritratto di Natale. Piangeva e urlava, non voleva proprio saperne perché pretendeva una strana acconciatura e io non potevo dargliela vinta. Non stavamo mica giocando! Ma non ho potuto nemmeno costringerla, altrimenti la sola cosa che avrei ottenuto era una sua foto con il broncio e avrebbe rovinato tutto il ritratto di famiglia. Però - ha aggiunto - il giorno dopo si è svegliata e ha cambiato idea: voleva far parte della foto. Grazie a Dio il fotografo era ancora disponibile così abbiamo scattato, ma i miei follower si sono presto accorti che North era stata aggiunta nella foto...tanta fatica per niente! ", ha detto Kim sorridendo ironicamente sconsolata a Ellen DeGeneres a cui ha confessato che " far sorridere 4 bambini tutti insieme in una foto è un'impresa drammatica " e, se occorre " tanto tempo ed energia per riunire in tutto 6 persone per una foto, figuratevi cosa accde quando a posare è tutto il mio clan ".