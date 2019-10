Kourtney Kardashian derubata da un’ex dipendente

Furto e paura per Kourtney Kardashian: la sorella della più celebre Kim - con cui è stata di recente in Armenia - è stata derubata e alcuni suoi dati personali potrebbero essere stati sottratti.

Come riporta Metro, è stata lei stessa a rivelarlo in una puntata di “Keeping Up with the Kardashians”. In un dialogo con un’altra sorella, Khloe, Kourtney chiarisce l’ammontare del furto: non si tratta di una grandissima cifra, ma è in discussione il tradimento della fiducia, dato che la presunta ladra è un’ex dipendente.

L’ex governante di famiglia - cui Kourtney avrebbe anche affidato i figli in passato - avrebbe trafugato solo 5.200 dollari - di cui 700 dalla borsetta di Kourtney e poi altri 4.500 dollari dal portafogli di Scott Disick, ex compagno di Kardashian. La donna avrebbe rubato anche alcuni iPad che si trovavano in casa.

I filmati registrati dalla sicurezza dell’edificio avrebbero anche mostrato l’ex dipendente rovistare nei messaggi privati di Kourtney, entrando con una torcia nel suo ufficio. Mentre la sicurezza informava Kourtney di tutta la questione, l’ex governante era ancora al piano di sotto, fuggendo successivamente sulla propria auto e lasciando con grossi interrogativi la star dei reality che l’ha successivamente denunciata.

Kourtney è comunque felice che niente di male sia accaduto ai suoi bambini e pensa che questa storia rappresenti per lei una grande lezione per la sicurezza della propria casa. L’abitazione sarà "ripulita" con la salvia per eliminare le cattive energie sprigionate da questa esperienza. Khloe ha esortato la sorella a non ritornare sui suoi passi e attendere il corso della giustizia statunitense.

