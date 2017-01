Kristen Stewart: "Donald Trump ossessionato da me"

I loro volti e le loro avventure, dentro e fuori lo schermo, hanno appassionato milioni di spettatori. Ma, fino a oggi, non era mai emerso un interesse di Donald Trump per Kristen Stewart e il suo ex fidanzato Robert Pattinson, i protagonisti della saga "Twilight".

Lo dichiara la stessa attrice, ospite in questi giorni al Sundance Film Festival per presentare il suo nuovo film: "Come Swim”. All'indomani dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca, la partecipazione di Stewart al festival è diventata improvvisamente "politica", poiché la giovane ha deciso di raccontare dei fatti che, due anni fa, la videro protagonista su Twitter.

" Era arrabbiato con me un paio di anni fa - ha raccontato la diva di "Twilight" - era davvero ossessionato da me un paio di anni fa, il che è fo**utamente folle ". In realtà, i tweet di Trump pare non fossero solo diretti all'attrice, ma anche al suo ex fidanzato e compagno sullo schermo, Robert Pattinson. Al quale il Presidente pare abbia scritto: " Robert Pattinson non si dovrebbe riprendere Kristen Stewart. L'ha tradito come un cane lo farà ancora - guardate. Può avere di meglio! ".

Stewart - che dal Sundance ha incitato le donne alla Women's March, contro ogni forma di sessismo e molestia - ha aggiunto come all'epoca non si fosse pienamente resa conto dell'accaduto, ma come glielo abbiano fatto notare ora che Trump incarna l'esecutivo Usa.