Kristyna Schickova fa impazzire i follower con un lato b da urlo

Patrick Schick è stato ceduto in prestito dalla Roma al Lipsia: il 23enne ceco proverà ad affermarsi in Bundesliga dopo due anni altamente negativi all'ombra del Colosseo. Dopo un anno positivo alla Sampdoria con 11 reti in 32 presenze in campionato, nel 2016-2017, Schick passa alla Roma dove in due anni colleziona solo otto reti in 58 presenze complessive, senza mai lasciare il segno e subentrando spesso dalla panchina.

Patrik in estate è stato accostato a qualche club italiano come il Milan del suo mentore Marco Giampaolo ma alla fine ha preferito in accordo con la Roma e con il suo entourage andare a giocare in Germania con il club allenato dal 32enne Julian Nagelsmann, secondo alle spalle del Bayern Monaco di Kovac. Schick non ancora disputato un minuto con la sua nuova squadra ma avrà modo di farsi apprezzare dai suoi nuovi tifosi, o almeno così spera la Roma che vuole rientrare, in caso di riscatto, dell'investimento fatto nell'estate del 2017.

Se Patrik sta facendo fatica ad imporsi nella sua professione, c'è la sorella Kristyna che non sta per niente faticando ad imporsi sui social network dove vanta oltre 100.000 follower su Instagram che non vedono l'ora di mettere like e commenti alle sue tante foto sensuali postate quotidianamente. La Schickova tra l'altro si è appena sposta e sta trascorrendo la luna di miele con il marito al mare e la sua ultima Instagram Story, con il lato b in mostra, ha mandato letteralmente in tilt i suoi tanti seguaci.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?