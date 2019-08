Kylie Jenner: casa ricoperta di rose e party su yacht per il compleanno

Un compleanno da diva, costoso, esagerato e destinato a stupire. Kylie Jenner compirà 22 anni il 10 agosto e già si cominciano a scoprire i dettagli di quella che già si annuncia come una super festa. Piccola di casa Kardashian, Kylie ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video post in cui mostra il pavimento della sua casa completamente ricoperto da un tappeto di petali di rose rosse. Un omaggio del fidanzato della star, Travis Scott, che ha deciso di dare il via ai festeggiamenti in anticipo. Nel video, infatti, Kylie mostra il biglietto ricevuto insieme al regalo: "È solo l’inizio. Buon compleanno. Ti amo". Questo le ha scritto il compagno e padre della sua bambina Stormi Webster che appare nelle immagini intenta a giocare con i fiori sul pavimento.

Il party sullo yacht extra lusso

"La mia casa è coperta di rose! E ancora non è nemmeno il mio compleanno!!!!! Oh mio Dio". Questo ha scritto l’influencer sul suo profilo. Ma siamo solo all’inizio e il bello deve ancora arrivare. Perché la giovane imprenditrice che ha costruito la sua fortuna miliardaria lanciando una linea di make-up nel 2015, sta organizzando una festa in grande. Secondo quanto rivelato dal tabloid americano TMZ, infatti, Kylie spegnerà 22 candeline a bordo di uno yacht super lussuoso da 250 milioni di dollari. Si chiama Tranquility ed è una una barca da sogno: grande quanto un campo da calcio, circa 92 metri, è dotata di dieci cabine, oltre a ogni tipo di comfort, sauna, salone di bellezza, teatro, bagno turco, Jacuzzi e una piscina con luci subacquee per nuotare anche di notte. Non stupisce dunque, che la regina dei social network abbia speso 1,2 milioni di dollari a settimana per noleggiarlo.