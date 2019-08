Kylie Jenner ricoperta da petali di rose per il suo compleanno

Il 10 agosto, Kylie Jenner, una delle giovani imprenditrici più ricche d’America, sorella delle famose Kardashian, compirà 22 anni, e sta organizzando una festa che verrà ricordata per anni.

Per il momento però ha già ricevuto un meraviglioso regalo che farebbe rimanere tutti a bocca aperta. Il fidanzato e padre di sua figlia Travis Scott, un rapper americano molto famoso, le ha fatto ritrovare la casa, e non stiamo parlando di un mini appartamento, completamente ricoperta di petali di rose.

Un tappeto rosso, che si perde a vista d’occhio dove la piccola Stormi Webster figlia della coppia, si è divertita a giocare. Non sappiamo esattamente quanto siano, ma si parla davvero di tonnellate che avranno impegnato il fortunato fioraio in giorni e giorni di lavoro. Insieme al tappeto rosso, anche un biglietto, con scritto “ Ti amo ”, e anche se non è il giorno del suo compleanno, come Kylie ha specificato nella didascalia del video, ci sembra una premessa sufficiente per capire come sarà il resto.

Questo gesto, mette a tacere le voci di una crisi tra loro due, che anzi, vorrebbero allargare la famiglia e si era anche parlato di una seconda gravidanza per la giovanissima imprenditrice miliardaria. La cosa però non era molto piaciuta ai milioni di fan di Kylie che non sopportano molto Travism a loro parere più interessato ai soldi che al cuore della giovane Jenner.

Nel frattempo, però, qualche indiscrezione è uscita su quello che succederà il 10 agosto, giorno del compleanno di Kylie. Sembra che per festeggiare abbia noleggiato un enorme yacht il “Tranquillity”, da un milione di dollari a settimana, dove ospitare tutta la famiglia e poi trascorrere una vacanza nel mediterraneo, visitando tutti insieme i posti più belli.

Di sicuro farà una capatina anche in italia, dove è già presente una delle sorelle Kourtney, insieme ai suoi tre figli per trascorrere una rilassante vacanza a cinque stelle.