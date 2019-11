Kylie Jenner vende a Coty la linea beauty che l'ha resa la miliardaria più giovane di sempre

Kylie Jenner, dopo essere diventata la più giovane miliardaria di sempre grazie alla sua linea di cosmetici, ha deciso, come ogni imprenditore di successo che si rispetti, di vendere la sua compagnia ora che all’apice per trarne il maggior profitto possibile. La stella di Instagram, amatissima per la sua linea beauty che è stata top seller in tutto il mondo, grazie anche all’accattivante packaging e al fatto che a pubblicizzarla fosse Kylie in persona, posando sui social e per la cartellonistica delle profumerie di lusso in pose da modella super sexy, ha quindi deciso di cedere la quota di maggioranza della sua azienda a un colosso del mondo del beauty, Coty, che da tempo la corteggiava sottoponendole allettanti proposte finanziarie.



Dopo mesi le parti hanno finalmente raggiunto un vantaggioso accordo e Kylie si è decisa a vendere la sua creatura che le ha permesso di dimostrare al mondo di esser più di una Instagram star, ma una business woman che dal nulla ha tirato su un’impresa di successo internazionale, battendo ogni record di vendita e diventando la più giovane billionaire americana a 21 anni, superando Mark Zuckenberg d Facebook che raggiunse l’obiettivo a 22 anni.

Kylie Jenner ha così venduto la maggior parte delle sue azioni per un valore di 460 milioni di dollari, una cifra da capogiro che in molti si chiedono come intenda investire. Magari lanciando un nuovo business in cui possa eccellere,chissà. Intanto, quel che è certo è che l’acquirente Coty ha fatto carse false pur di assicurarsi il brand “Kylie Cosmetics” che ha già una solidissima base di follower, sia virtuali su Instagram, che reali, come clienti più che soddisfatti della qualità dei prdotti. La 22enne star del reality “Keeping up with the Kardashian” ha registrato vendite record nel 2018 grazie ai suoi famosi kit labbra e palette di ombretti. Ora meno di un anno dopo, ha deciso di vendere il 51% della sua azienda di bellezza a Coty, un autentico colosso nel mondo della bellezza dato che possiede anche marchi come Max Factor, Clairol e CoverGirl.