Kylie Jenner vende parte della sua azienda di cosmetici

Vendita milionaria per Kylie Jenner. Come racconta la Bbc, la più giovane del clan Kardashian venderà una grossa parte della sua azienda di cosmetici: il prezzo è 600 milioni di dollari, il corrispettivo di 542 milioni di euro. Il brand della ventiduenne include la Kylie Cosmetics e la Kylie Skin, che saranno controllate dal gigante della bellezza Coty. In pratica, la mossa di Kylie è diventare sempre più internazionale con la sua impresa. Coty possiede già marchi come Burberry e Hugo Boss e avrà una partecipazione del 51% nel brand della giovane. L’accordo sarà completato nel 2020.

Da Coty sono naturalmente entusiasti: il presidente dell’azienda ha infatti definito Kylie “ un’icona moderna, con un'incredibile consapevolezza del consumatore di prodotti di bellezza ”. Ma le capacità della giovane imprenditrice non sono una novità. Forbes - che in passato l’ha incoronata donna più ricca degli Stati Uniti e una degli under 30 da ammirare - ha stabilito che, solo nel 2018, Kylie abbia incassato 360 milioni di dollari nelle vendite, cifra che l’ha resa la più giovane miliardaria autodidatta di sempre.

Certo, nel successo di Kylie Jenner gioca un grande ruolo la capacità di influenza attraverso i social network. Basti pensare che, dopo aver twittato la sua decisione di non usare più Snapchat, il mercato azionario dell’azienda ha perso 1,3 miliardi di dollari.

L’impresa di Kylie è partita nel 2015 con una semplice linea di rossetti e il brand si è ramificato, includendo il trucco dell’intero viso e la cura della pelle. In passato, Kylie Jenner ha dovuto affrontare molte critiche: alcuni hanno infatti obiettato che per lei sia stato facile diventare un’imprenditrice, essendo ricca di famiglia. La donna ha ribattuto che nessun dollaro della sua impresa proviene dalla propria eredità.

In passato si è detto che Kylie Jenner sia così impegnata con la sua impresa da voler abbandonare “Keeping Up with the Kardashian”, contrariamente al parere materno. Le indiscrezioni hanno affermato come mamma Kris Jenner voglia mantenere intatto e inalterato il suo reality - giunto peraltro alla diciassettesima stagione - e questo naturalmente significa la presenza di Kylie in ogni episodio.

Kylie, oltre a essere una talentosa imprenditrice e un’influencer di grande peso, è anche una madre single. Nel 2017 ha iniziato una relazione con il rapper Travis Scott, con cui l’anno dopo ha avuto la sua primogenita Stormi Webster. Al momento la coppia è in pausa di riflessione e mantiene buoni rapporti per essere maggiormente vicina alla bimba.

