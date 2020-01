L’insider rivela: "Andrea è stato la roccia della regina durante la Megxit"

Travolta dalla crisi portata dall’addio del principe Harry e Meghan Markle, la regina non ha dovuto affrontare la “ Megxit ” da sola. Tra tutti i membri della Royal Family, colui che le è stato più vicino è il principe Andrea. A rivelarlo a Page Six è un insider, che ha definito il duca di York “ la roccia della regina”.

La fonte ha rivelato che “ Andrea è in costante contatto con la regina ed ora starà da lei per qualche giorno. Dietro le quinte stiamo assistendo al crollo di una famiglia e Andrea sta facendo del suo meglio per rimettere a posto le cose”. Da sempre definito il figlio prediletto di Elisabetta, il duca è stato “ un esempio di forza” per l’anziana madre, che nelle ultime due settimane ha avuto a che fare con un nuovo episodio spiacevole. Prima del dispiacere causato da Harry e Meghan, la sovrana ha dovuto affrontare anche lo scandalo del principe Andrea.

Il duca di York è rimasto implicato nello scandalo Epstein, a causa del quale a novembre scorso si è ritirato a vita privata, abbandonando i suoi doveri istituzionali. Il principe è stato accusato da Virginia Giuffre di aver avuto rapporti sessuali con lei quando era minorenne. La Giuffre, che afferma di essere stata una vittima sessuale di Jeffrey Epstein, ha rivelato pubblicamente che il magnate la costrinse ad incontrare il duca diverse volte.

In seguito alle pesanti illazioni sul suo conto, Andrea ha rilasciato l’ormai tristemente famosa intervista per la Bbc, che ha contribuito a screditare ulteriormente la sua immagine. Il terzogenito di Elisabetta, in un goffo tentativo di scagionarsi dalle accuse della Giuffre, ha negato pubblicamente di conoscere la donna e, cosa che ha fatto infuriare i telespettatori, ha risposto di non ricordarsi di aver intrattenuto con lei un rapporto sessuale. Queste risposte, sommate alla mancanza di empatia di cui l’ha accusato la stampa britannica, hanno fatto decidere per un immediato ritiro dalla vita pubblica del principe.