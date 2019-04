Isola dei Famosi, l'abito della Marcuzzi manda in fan in delirio

“L’Isola dei Famosi” è da poco terminata. Cominciano cosi a fioccare i commenti su questa nuova edizione del reality show. I naufraghi, infatti, sono rientrati in Italia dopo un lungo periodo trascorso su un’isola praticamente in solitudine, senza avere notizie dal resto del mondo. I colpi di scena, come sempre, non sono stati pochi in questa edizione. Non potevano ovviamente mancare nella sera della finalissima. Dalla fortissima emozione di Riccardo Fogli fino ad arrivare al battibecco in studio tra Soleil e Marina.

Isola dei Famosi, finale: l’abito della Marcuzzi è davvero da urlo

Un'altra cosa che ha destato piacevole stupore è stato l'abito indossato da Alessia Marcuzzi. L’abito in questione, infatti, non solo è dorato e già di per sé non può non attirare l’attenzione di tutti, ma per di più va considerato il fatto che risulta essere particolarmente stretto e in maniera inevitabile questo va ad esaltare quelle che sono le sue forme . La foto postata da lei con addosso questo vestito poi è stata condivisa su Instagram dalla stessa Marcuzzi, per la gioia dei suoi quattro milioni di fan. Tantissimi i like che la conduttrice ha ricevuto. Ma a parte il semplice "Mi piace", il suo profilo è stato inondato di commenti positivi.