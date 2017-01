L'Academy cambia l'annuncio delle nomination agli Oscar

Tempo di cambiamenti all'Academy che quest'anno non terrà la tradizionale presentazione delle nomination agli Oscar, momento di grande attesa per la stampa americana e internazionale, ma anche per i tanti appassionati di cinema. Da diversi anni ormai ci si era abituati, almeno negli Usa, all'appuntamento - che si teveneva all' Academy’s Samuel Goldwyn Theater a Beverly Hills - ma per l'edizione 2017 le carte verranno rimescolate.

Le nomination infatti verranno annunciate il 24 gennaio, attraverso un live streaming sui siti Oscar.com e Oscar.org, oltre che via satellite e tramite canali locali, come la ABC che trasmetterà l'evento durante il programma di punta mattutino "Good Morning America".

Per l'occasione, l'organizzazione ha chiamato una serie di star hollywoodiane, tra vincitori e nominati: Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman, Ken Watanabe che affiancheranno il presidente dell'Academy, Cheryl Boone Isaacs.

Per addetti ai lavori e appassionati, dunque, appuntamento tra 10 giorni. La diretta è prevista per le 5.18 del mattino, ora locale.