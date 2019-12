Ladri in casa di Luca Argentero: "Perché mi avete rubato il Telegatto?"

Come molti personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport, anche Luca Argentero è stato vittima di un furto: alcuni ladri si sono introdotti in casa dell’attore e gli hanno sottratto un premio a cui lui teneva molto.

A dare la notizia su Twitter è stato lo stesso Argentero, che ha scritto: “ I ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare...Perché il Telegatto? Perché? ”. L’attore, che ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando come concorrente alla terza edizione del Grande Fratello, fa parte di coloro che sono riusciti a ritagliarsi un piccolo posto nel mondo dello show biz. Entrato nella Casa di Canale 5 dopo essere stato mandato ai provini dalla cugina Alessia Ventura, Luca Argentero si è classificato terzo e, dopo una serie di ospitate televisive e un famoso calendario sexy, ha deciso di intraprendere la strada della recitazione conquistandosi nel 2005 una parte nella serie tv Carabinieri.

Da quel momento, la sua carriera è decollata: il torinese ha recitato in numerosissime pellicole per il grande schermo lavorando con registi del calibro di Ozpetek, Comencini, Placido, Risi e molti altri. Nel 2007, Luca Argentero è stato insignito del Premio Diamanti al Cinema come miglior attore non protagonista per Saturno contro, mentre nel 2009 è stato candidato al David di Donatello come miglior attore protagonista per Diverso da chi?. Nella sua biografia, però, non c’è traccia del Telegatto di cui parla nel suo post su Twitter e, in tanti, iniziano a chiedersi se il furto subito sia stato reale o sia stato studiato a tavolino per altri motivi.

Intanto, gli utenti della rete non hanno perso l’occasione per poter commentare l’accaduto e, se molti hanno dimostrato solidarietà nei confronti di Luca Argentero, molti altri hanno replicato al tweet dell’attore con ironia e sarcasmo. “C’è stato un errore e se lo sono ripreso”, ha scritto un internauta, “Chiaramente Mediaset vuole riproporre il format ma si deve risparmiare: ricicleranno telegatti”, ha aggiunto un altro, “Per chi te l'ha concesso, invece, spetterebbe la forca, senza possibilità di commutazione della pena, in contumacia!!!”, si legge ancora. A quest’ultimo commento, però, Argentero ha deciso di replicare, forse infastidito dall’attacco gratuito: “Così è deciso, l’udienza è tolta! P.S. Mi dai il nome del tuo barbiere?”.